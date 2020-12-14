Аналитики назвали фактор, мешающий половине россиян найти работу

Почти половина россиян (45%) не могут найти хорошую работу из-за несоответствия навыков требованиям работодателей. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
«Многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям», — приводит ТАСС данные отчета. Это несоответствие называется квалификационной ямой. Отмечается, что этот показатель в России составляет 45%.
Аналитики подчеркнули, что квалификационная яма создается из-за низкой профессиональной мобильности работников. Улучшение этого показателя может повысить темпы роста ВВП на 1%, считают эксперты.
Ранее сообщалось, что многие россияне выступают против четырехдневной рабочей недели. Они считают, что это скажется на их зарплате.
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