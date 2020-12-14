14 декабря 2020

Аналитики назвали фактор, мешающий половине россиян найти работу

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Согласование кандидатуры Сергея Путмина Облдума Курган 26.11.2013г, путмин сергей, резюме
Аналитики считают, что квалификации половины россиян не соответствуют их должности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почти половина россиян (45%) не могут найти хорошую работу из-за несоответствия навыков требованиям работодателей. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям», — приводит ТАСС данные отчета. Это несоответствие называется квалификационной ямой. Отмечается, что этот показатель в России составляет 45%.

Аналитики подчеркнули, что квалификационная яма создается из-за низкой профессиональной мобильности работников. Улучшение этого показателя может повысить темпы роста ВВП на 1%, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что многие россияне выступают против четырехдневной рабочей недели. Они считают, что это скажется на их зарплате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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