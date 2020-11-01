Россияне после пандемии не хотят четырехдневную рабочую неделю

Граждане опасаются, что сокращение рабочей недели отразится на зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За время пандемии коронавируса и экономического кризиса снизилось число россиян, которые поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Граждане боятся, что это будет означать потерю в зарплате, выяснил портал Superjob.

«Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддерживали 49% респондентов. Теперь этот показатель снизился до 40%. А 37% сейчас высказываются против такой идеи (год назад был 31%)», — приводит результаты исследования РБК. Этому нашли два объяснения: россияне опасаются снижения зарплаты, а также того, что за четыре дня не успеют выполнить тот же объем работы, который они делают за пятидневку.

Среди женщин больше поклонников сокращенной рабочей недели. Мужчины, наоборот, желают проводить лишний день на работе (40 против 34%). Также эксперты портала выяснили, что с возрастом у россиян пропадает желание меньше работать. В частности, среди респондентов моложе 24 лет предложение увеличить выходные на день одобрили 44%, то среди россиян старше 35 лет таких 37%.

Главным инициатором введения четырехдневной рабочей недели является председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Со своим предложением он в очередной раз выступил в середине октября. Но в Госдуме РФ эту идею не поддержали, объяснив, что сокращение рабочей недели может отразиться на зарплатах и работоспособности. А бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что дополнительный выходной повысит рост алкоголизма в стране. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не рассматривает предложение бывшего премьера, пишет агентство Nation News.