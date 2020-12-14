Власти ХМАО ответили на предложение сделать 31 декабря выходным

Официального решения о том, чтобы сделать 31 декабря в Югре выходным днем, пока не принято Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружные власти подверглись критике со стороны фракции ЛДПР в Думе ХМАО за отказ от объявления 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения политической партии.

Югорские либерал-демократы получили ответ на письмо, которое они отправляли на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где предлагали сделать 31 декабря выходным днем. «Правительство Югры вправе установить 31 декабря выходным днем в отношении работников государственных органов и государственных учреждений, [решение] будет распространяться на 17% югорчан», — цитирует пресс-служба ЛДПР в ХМАО ответ из югорского Белого дома.

Там также отметили, что у данного предложения есть риски для работы реального сектора экономики, где 30% работников занято в режиме непрерывного производственного цикла. Таким образом, что власти ХМАО не приняли решение об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем.

«Убежден, что если бы с подобной инициативой выступила партия технического большинства, то 31 декабря объявили бы нерабочим днем, и по примеру других территорий сделали бы субботу 26 декабря рабочим. Но в Югре не посчитали нужным это сделать. Опросы показывают, что жители Югры за то, чтобы 31 декабря отдыхать», — заявил глава фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун. Между тем, источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что этот вопрос еще продолжает обсуждаться. В департамент общественных и внешних связей Югры был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале пока только власти Ямала приняли решение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Жители региона будут трудиться в субботу, 19 декабря, но отдохнут в последний день года.