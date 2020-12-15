В сгоревшем здании не было противопожарной защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожар в пансионате для престарелых граждан в селе Ишбулдино (Башкирия), унесший жизни 11 человек, мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, у пансионата также не было лицензии на то, чтобы постояльцы там проживали на постоянной основе. Как сообщили в ГУ МЧС, в здании также отсутствовала противопожарная защита.

Всего в пансионате на момент пожара находились 16 граждан, пятерым удалось спастись. Одного из них госпитализировали из-за хронического заболевания. Среди погибших были только постояльцы пансионата, пишет издание. В СК РФ по республике Башкортостан сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

На момент прибытия пожарных здание полностью горело. Пожар тушили три часа. Его площадь составила 72 квадратных метра. Глава Башкортостана Радий Хабиров отправился на место пожара в Абзелиловском районе, пишет RT. Он возглавит работу оперативного штаба и проведет совещание Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.