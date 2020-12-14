Индивидуальную программу социально-экономического развития Зауралья утвердили во время визита в регион Михаила Мишустина (справа) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

По итогам года Курганская область получила миллиард рублей в рамках индивидуальной программы развития региона, утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На днях в регион поступил третий, последний в этом году транш от Минэкономразвития, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

«В 2020 году область получила миллиард рублей. Средства, как сообщалось ранее, будут распределены по нескольким направлениям. Во-первых, за счет них регион строит индустриальные парки — площадки для открытия новых производств», — рассказали в областном правительстве. Полученные в этом году деньги планируется направить на развитие индустриального парка «Курган Энергомаш» (на базе предприятия «Темпер»).

Помимо этого, часть денег предназначена на помощь местному бизнесу. В частности, на компенсацию части затрат на лизинг. «В 2020 году 42 курганских организаций уже получили субсидию на общую сумму более 180 млн рублей. До конца года такую поддержку получат еще более 15 предприятий», — рассказали в правительстве. Также часть денег пойдет на льготные займы бизнесменам.

Индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области утвердили 25 февраля во время визита Мишустина в Курган, сообщало ранее URA.RU. Она предусматривает выделение региону пяти миллиардов рублей в течение пяти лет. При успешной реализации программы область сможет получить еще пять миллиардов рублей после 2024 года. Такие программы есть только у 10 регионов с самой сложной социально-экономической ситуацией.