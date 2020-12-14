14 декабря 2020

В Челябинске от коронавируса скончался настоятель храма

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Молебен в честь прибытия мощей святого Спиридона в храм Александра Невского. Челябинск, церковь, вера, церковная свеча, религия, рпц
В элитном поселке Челябинска скончался батюшка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В элитном поселке Челябинска Тарасовка от коронавирусной инфекции скончался настоятель храма Всех святых Александр Погудин. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии. Как пояснили URA.RU, причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

«С глубокой печалью, но и с надеждой на встречу в Будущем веке у Милостивого Господа Иисуса Христа сообщаем о кончине священника Александра Погудина. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью», — сообщили URA.RU в Челябинской митрополии. По данным URA.RU, батюшка с 17 ноября находился в реанимации.

«Сегодня не стало нашего батюшки отца Александра. Господи, прими раба Твоего иерея Александра в обители Свои. Прости все его согрешения вольные и невольные. Даруй ему Царствия Небесного», — говорится на странице храма во ВКонтакте. Храм был построен в 2016 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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