14 декабря 2020

Челябинская область побила рекорд по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
Прежний рекорд по заражениям коронавирусом в Челябинской области был 305 зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 декабря зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 305, до этого 303), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Державшийся с начала пандемии рекорд в 305 зараженных остался в прошлом.

Смертность зараженных COVID-19, опускавшаяся на прошлой неделе до 12 случаев в сутки, вернулась к рекордному показателю. По итогам дня миндрав региона сообщил о 14 погибших челябинцах.

«С начала пандемии произошло 31 164 случая заражения, сейчас лечение проходят 10 301 южноуралец. Умерли 14 пациентов с COVID в возрасте от 46 лет до 89 лет, из них половина непосредственно от коронавирусной пневмонии. Для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 243 человека, с начала пандемии — 19 744 жителя области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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