Челябинская область побила рекорд по заражениям коронавирусом

Прежний рекорд по заражениям коронавирусом в Челябинской области был 305 зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 15 декабря зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 305, до этого 303), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Державшийся с начала пандемии рекорд в 305 зараженных остался в прошлом.

Смертность зараженных COVID-19, опускавшаяся на прошлой неделе до 12 случаев в сутки, вернулась к рекордному показателю. По итогам дня миндрав региона сообщил о 14 погибших челябинцах.

«С начала пандемии произошло 31 164 случая заражения, сейчас лечение проходят 10 301 южноуралец. Умерли 14 пациентов с COVID в возрасте от 46 лет до 89 лет, из них половина непосредственно от коронавирусной пневмонии. Для остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 243 человека, с начала пандемии — 19 744 жителя области.