Силовики предъявят обвинение вице-мэру челябинского города

Чиновнику намерены предъявить обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Троицка Вадим Герман находится в изоляторе временного содержания (ИВС) Троицка. В течения дня ему должны предъявить обвинение по статье 286 УК РФ за превышение служебных полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Информацию о задержании Германа подтверждаем, в течение дня будут дополнительные данные по этому поводу», — заявили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. В пресс-службе Троицкого городского суда подтвердили, что материалы дела остаются в их подсудности, однако пока данные об избранной мере пресечения к ним не поступали. «Ожидаем в течение дня», — отметили URA.RU в горсуде Троицка.

Источник в мэрии Троицка сообщил, что оперативно-следственных действий к данному моменту в администрации города не проводилось. О том, что Герман был задержан, стало известно 14 декабря. Об этом URA.RU рассказал мэр Троицка Александр Виноградов.

Вице-мэр был вызван сотрудниками следственного управления СКР, после чего он не вернулся. По словам Виноградова, дело касается отопления города, из-за которого возникли судебные споры с коммерсантами.