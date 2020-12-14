Губернатор ХМАО озвучила коронавирусные ограничения на Новый год

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала югорчан максимально безопасно с эпидемиологической точки зрения отметить новогодние праздники и озвучила коронавирусные ограничения, действующие в регионе. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.
«Дорогие земляки, прошу максимально безопасно для себя, своих близких, знакомых, соотечественников запланировать и провести новогодние праздники», — призвала губернатор ХМАО. А затем перечислила существующие в регионе ограничения, которые будет действовать в период новогодних каникул:
- Приостановлено проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе и детских;
- Приостановлено проведение новогодних ярмарок, выставок с участием граждан и работы аниматоров;
- Запрещена деятельность развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50%;
- Запрещена деятельность игровых комнат и других развлекательных центров;
- Не разрешается нахождение в общественных местах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей, законных представителей, за исключением их следования в организации, осуществляющим культурную и спортивную деятельность;
- Юридическим лицам, организующим досуг населения следует неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, среди которых — обслуживание посетителей до 23 часов в учреждениях общепита, наличие QR-кода на входе, масочный режим, безопасная дистанция, ограниченное количество одновременно находящихся в помещении людей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запрещено проведение новогодних корпоративов в помещениях. Большинство ограничений действуют вплоть до 15 января 2021 года.
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