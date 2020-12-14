14 декабря 2020
13 декабря 2020

Губернатор ХМАО озвучила коронавирусные ограничения на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Россия - моя история. Сургут, дед мороз, комарова с игрушкой, комарова новый год
Губернатор ХМАО Наталья Комарова предостерегла югорчан от участия в массовых развлекательных мероприятиях на Новый год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова призвала югорчан максимально безопасно с эпидемиологической точки зрения отметить новогодние праздники и озвучила коронавирусные ограничения, действующие в регионе. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент URA.RU.

«Дорогие земляки, прошу максимально безопасно для себя, своих близких, знакомых, соотечественников запланировать и провести новогодние праздники», — призвала губернатор ХМАО. А затем перечислила существующие в регионе ограничения, которые будет действовать в период новогодних каникул:

  • Приостановлено проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе и детских;
  • Приостановлено проведение новогодних ярмарок, выставок с участием граждан и работы аниматоров;
  • Запрещена деятельность развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров при условии их заполняемости не более 50%;
  • Запрещена деятельность игровых комнат и других развлекательных центров;
  • Не разрешается нахождение в общественных местах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей, законных представителей, за исключением их следования в организации, осуществляющим культурную и спортивную деятельность;
  • Юридическим лицам, организующим досуг населения следует неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, среди которых — обслуживание посетителей до 23 часов в учреждениях общепита, наличие QR-кода на входе, масочный режим, безопасная дистанция, ограниченное количество одновременно находящихся в помещении людей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запрещено проведение новогодних корпоративов в помещениях. Большинство ограничений действуют вплоть до 15 января 2021 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...