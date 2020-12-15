Свердловские строители просят Путина снизить цены на жилье

«Уральское объединение строителей» попросило президента России Владимира Путина повлиять на рост стоимости стройматериалов и изменить налоговое законодательство. По словам специалистов, негативные последствия льготной ипотеки сказываются на неоправданном росте цен на недвижимость. Об этом рассказал URA.RU замдиректора Уральского объединения строителей Денис Снетков.
«Застройщики стали зарабатывать на госпрограмме: поднимать цены на жилье, потому что ставки по ипотеке снизились. Поставщики стройматериалов необоснованно завышают стоимость продукции. И, наконец, по-прежнему не решается проблема устойчивого финансового положения подрядных компаний. Если Путин не успеет ответить на наши вопросы, будем решать проблемы строителей вместе с правительством РФ», — отметил Снетков.
«Уральское объединение строителей» направило президенту России перед большой пресс-конференцией свои просьбы. В письме авторы отметили, что глава государства критически отнесся к росту цен на продукты питания. «Металлурги подняли цены на арматуру на 10%, производители кирпича — аналогично. Поставщики объясняют повышение цен ростом курса доллара, хотя продукция отечественная. Из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье. Просим повлиять на снижение цен на стройматериалы», — говорится в письме.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 17 декабря в 12:00 по Москве. Общаться с журналистами и россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево, где оборудуют специальную студию. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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