В Свердловской области рекорд смертей от коронавируса

В Свердловской области рекордное количество смертей от коронавируса — 15 декабря с этим диагнозом скончалось 18 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Ранее такой показатель фиксировался лишь однажды 13 декабря.
За сутки в Свердловской области выявлено 384 новых случая коронавируса. «Состояние 614 госпитализированных оценивается как тяжелое, 352 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 143, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 560», — уточнили в штабе.
За сутки выписано 387 человек. Общее число выздоровевших — 44 418 свердловчан. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 248 жителей Свердловской области. С начала эпидемии коронавирусом заболело 52 141 свердловчан.
Ранее URA.RU сообщало, что летальность в уральских регионах выросла. Лидером остается Свердловская область, где этот показатель выше, чем среднероссийский.
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