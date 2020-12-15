В уральских регионах растет смертность от коронавируса

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
Осложнения при коронавирусе все чаще приводят к смерти пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В регионах Уральского федерального округа за месяц значительно выросла летальность коронавируса. Самый высокий рост оказался в Челябинской области — летальность выросла на 0,28%. При этом в Курганской области обратный тренд — там смертность от коронавируса снизилась на 0,25%.

Согласно данным уральского полпредства, с 18 ноября до 14 декабря в среднем летальность в регионах УрФО выросла на 0,16% и достигла показателя 1,49% на 14 декабря. В России рост ниже — всего на 0,04%. Лидером по числу смертельных случаев среди заболевших коронавирусом остается Свердловская область, летальность в ней выросла на 0,18% — до 2,38%.

Летальность от коронавирусана Урале выше всего в Свердловской области
Фото: URA.RU

В среднем в России смертность от коронавируса к середине декабря достигла 1,77%. Самый высокий показатель зафиксирован в Дагестане — 4,97%. Самый низкий — на Сахалине, там умерло всего 0,09% от числа заболевших коронавирусом.

Ранее URA.RU сообщало, что самое большое число заболевших коронавирусом среди уральских регионов — на Ямале. При этом чаще всего умирают больные с этим диагнозом в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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