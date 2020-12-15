В уральских регионах растет смертность от коронавируса

В регионах Уральского федерального округа за месяц значительно выросла летальность коронавируса. Самый высокий рост оказался в Челябинской области — летальность выросла на 0,28%. При этом в Курганской области обратный тренд — там смертность от коронавируса снизилась на 0,25%.
Согласно данным уральского полпредства, с 18 ноября до 14 декабря в среднем летальность в регионах УрФО выросла на 0,16% и достигла показателя 1,49% на 14 декабря. В России рост ниже — всего на 0,04%. Лидером по числу смертельных случаев среди заболевших коронавирусом остается Свердловская область, летальность в ней выросла на 0,18% — до 2,38%.
В среднем в России смертность от коронавируса к середине декабря достигла 1,77%. Самый высокий показатель зафиксирован в Дагестане — 4,97%. Самый низкий — на Сахалине, там умерло всего 0,09% от числа заболевших коронавирусом.
Ранее URA.RU сообщало, что самое большое число заболевших коронавирусом среди уральских регионов — на Ямале. При этом чаще всего умирают больные с этим диагнозом в Свердловской области.
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