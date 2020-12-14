Свердловская «Единая Россия» усомнилась в фаворите на выборах

Андрей Гориславцев (на фото) грозит потеснить депутата Госдумы Льва Ковпака на грядущих парламентских выборов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В региональном отделении «Единой России» опасаются, что депутат Госдумы РФ от Каменск-Уральского избирательного округа №169 Лев Ковпак может проиграть грядущие парламентские выборы. Как сообщил URA.RU источник в партии, в округе ожидают выдвижения Андрея Гориславцева, у которого есть реальные шансы на победу.

«Лев получил „добро“ на переизбрание и настроен на длинную спокойную кампанию, плана которой у него еще нет. Гориславцев — ресурсный кандидат с высокой узнаваемостью в округе, мобилен и умеет действовать с колес. Соответственно, есть опасение, что если в Москве примут решение провести парламентские выборы весной, Гориславцев выиграет. Но даже если выборы состоятся по графику, у него имеются шансы на победу», — рассказал собеседник агентства.

Андрей Гориславцев в разговоре с URA.RU подтвердил свое намерение выдвинуться в Госдуму по округу Ковпака. «В настоящее время решается вопрос, буду ли я выдвигаться сам или от какой-либо партии… Думаю, это будет ясно к Новому году. Намерение участвовать в выборах есть», — сказал политик. Лев Ковпак отметил, что на выборы в Госдуму в его округе обычно выдвигается 10-15 человек. «Победит сильнейший. У нас демократия — жители сами решат, кого поддержать… Любая из персоналий [конкурентов] не вызывает у меня беспокойства», — прокомментировал URA.RU федеральный парламентарий, представляющий в Госдуме партию «Единая Россия».

В региональном отделении партии «Единая Россия» отметили, что пока не определились со своим кандидатом на выборах в Каменск-Уральском округе. «Самый лучший способ узнать электоральный потенциал кандидата — это праймериз. Собственно, итоги предварительного голосования и будут основанием для выдвижения. Предварительное голосование в 2021 году ожидается очень конкурентным. Поэтому всем потенциальным кандидатам необходимо серьезно подготовиться, чтобы одержать победу и стать кандидатом от партии», — заявил замруководителя исполкома Максим Бестфатер.