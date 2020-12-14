В Октябрьском районе погибло два человека, они провалились под лед Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Октябрьском районе (ХМАО) под лед провалились два автомобиля. Двое мужчин, которые находились в одном из автомобилей, не смогли вовремя выбраться и утонули вместе с машиной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

«Сообщение поступило в воскресенье, в 21:25. На протоке Алешкинская ехали на двух автомобилях УАЗ и „Нива“. В „Ниве“ находилось двое мужчин, водитель УАЗа ехал один. Когда „Нива“ провалилась под лед, водитель УАЗа попытался подъехать и помочь, но его машина тоже начала проваливаться, однако водитель успел выскочить. Добрался до Октябрьского и там сообщил о происшествии», — рассказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что водители передвигались не по зимнику, участок реки не был оборудован. С понедельника на месте происшествия работают водолазы-спасатели, но машину и утонувших пассажиров до сих пор найти не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО машина с людьми ушла под лед. Среди погибших — ребенок и беременная женщина.