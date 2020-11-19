19 ноября 2020
18 ноября 2020

В ХМАО машина с людьми ушла под лед. Среди погибших — ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, лед
ДТП произошло на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском районе ХМАО под лед провалился автомобиль с шестью людьми. Беременная женщина и малолетняя девочка не смогли выбраться из машины. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

«В автомобиле находились шестеро человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также несовершеннолетние девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — рассказали в полиции.

Автомобиль Niva Chevrolet провалился под лед на реке Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва вниз по течению. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе (ХМАО) утонул 6-летний ребенок. Двое волонтеров, занятых поисками утонувшего ребенка, попали под баржу и тоже погибли.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...