ДТП произошло на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском районе ХМАО под лед провалился автомобиль с шестью людьми. Беременная женщина и малолетняя девочка не смогли выбраться из машины. О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

«В автомобиле находились шестеро человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также несовершеннолетние девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения. В результате происшествия погибли беременная женщина 1991 года рождения и малолетняя девочка 2020 года рождения», — рассказали в полиции.

Автомобиль Niva Chevrolet провалился под лед на реке Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва вниз по течению. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в Белоярском районе (ХМАО) утонул 6-летний ребенок. Двое волонтеров, занятых поисками утонувшего ребенка, попали под баржу и тоже погибли.