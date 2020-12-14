Звезду «Уральских пельменей» позвали в Госдуму

Юлия Михалкова утверждает, что отказалась от предложения снова попробовать силы в политике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отказалась от предложения поучаствовать в грядущих выборах в Госдуму. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Но, мне опять предложили поучаствовать в выборах и стать депутатом Госдумы! Отказалась, конечно», — сообщила звезда. Она вступила в заочную полемику с автором книги «Все свободны» Михаилом Зыгарем, который заявил, будто в России выборов нет.

«В своей книге „Не говори мужчинам нет“ я откровенно рассказала о своем опыте участия в предвыборных кампаниях. Заявляю уверенно: выборы в России есть и еще какие! Яркие, с интригами и невероятными сюжетными поворотами, жестокими и беспощадными. Для меня они стали настоящей драмой!» — поделилась Юлия Михалкова. Она убеждена. Что ее собственное творение может стать практическим пособием для начинающих кандидатов в депутаты.

Юлия Михалкова — бывшая актриса шоу «Уральские пельмени». Участвовала в праймериз «Единой России» по избранию депутатов Госдумы в 2016 году. Заняла третье место, но потом сняла свою кандидатуру. В 2018 году выдвинулась в гордуму Екатеринбурга, но была снята с кампании решением суда. В 2019 году издала автобиографическую книгу «Не говори мужчинам нет».