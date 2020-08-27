Михалкова написала книгу после ухода из «Уральских пельменей»

Уход Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» стал поводом для написания книги «Не говори мужчинам нет». Об этом заявила сама артистка на презентации своей книги.
«Мой уход [из „Уральских пельменей“] действительно стал причиной для написания этой книги», — передает слова Михалковой агентство Nation News. Она подчеркнула, что после разрыва с бывшими коллегами в ее жизни наступил «очень эмоционально сложный этап». По словам телеведущей, тогда закончился важный период ее жизни, после которого необходимо было подвести черту.
Михалкова представила в Московском доме книги в центре столицы свою первую книгу под названием «Не говори мужчинам нет». В своем дебютном произведении артистка рассказала, как женщине выжить в мужском мире шоу-бизнеса и политики.
В конце 2018 года Михалкова заявила о проблемах в «Уральских пельменях» и их фактическом распаде. Спустя год она покинула шоу. В марте Михалкова написала книгу, которая посвящена ее актерской карьере. Как заявил участник, автор и один из основателей шоу Сергей Исаев, Михалкова ушла из «Уральских пельменей», так как ее не сделали акционером.
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