В ЯНАО не удается остановить рост смертности от коронавируса

На Ямале подтверждено 29 224 случая коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались три человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Смерти пациентов в ЯНАО продолжаются шестой день подряд. За это время умерли 13 ямальцев, рост смертей идет второй месяц.

За минувшие сутки, по данным окружных властей, скончались три женщины: 72-летняя жительница Ноябрьска и две пациентки Нового Уренгоя 67 и 42 лет. Подробности о течении болезни у них не раскрываются. Всего с начала пандемии на Ямале умер 291 человек.

Кроме того, за сутки заразились коронавирусом 189 жителей округа. Крупная вспышка произошла в Ноябрьске, где зафиксировали 33 случая. В Пуровском районе заболели 24 человека, в Надымском районе и Муравленко — по 21. В Новом Уренгое вирус подхватили 18 горожан, в Салехарде чуть меньше, 15 жителей. Всего в ЯНАО подтверждено 29 224 случая коронавируса, вылечились 21 176 пациентов. Последний месяц ситуация с заражениями стабилизируется, Ямал близок к выходу на плато.

В середине октября в ЯНАО началась мощная волна смертей. С того времени в округе умерли 183 пациента. Таким образом, за два месяца на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 54 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.