В полиции ЯНАО провели очередную кадровую перестановку

Подполковник Галынский руководил Тазовским ОМВД последние 2,5 года Фото: пресс-служба УМВД по ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В УМВД РФ по Ямало-ненецкому автономному округу произошла очередная замена руководителя территориального подразделения. По информации пресс-службы окружного управления, на заслуженный отдых торжественно проводили подполковника полиции Геннадия Галынского.

По информации ведомства, мероприятие прошло в атмосфере почтения и искреннего уважения к офицеру, посвятившему свою жизнь службе в правоохранительных органах, «14 декабря 2020 года в торжественной обстановке сотрудники полиции проводили на заслуженный отдых начальника ОМВД России по Тазовскому району подполковника полиции Галынского Геннадия Михайловича», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

В пресс-службе корреспонденту URA.RU рассказали, что временно исполняющим обязанности начальника ОМВД по Тазовскому району уже назначен майор полиции Сергей Васильев. Будет ли он утвержден в должности на постоянной основе, пока говорить рано.

Галынский прослужил в правоохранительных органах в общей сложности 27 лет, из них 17 — на Крайнем Севере. В мае 2017 года он возглавил ОМВД по Тазовскому району ЯНАО.

Между тем, это уже четвертая крупная перестановка в территориальных подразделениях УМВД по ЯНАО после приезда нового начальника окружного управления полковника полиции Сергея Костенко. Ранее сменилось полицейское руководство в Новом Уренгое и в Ноябрьске: в обоих случаях начальники городских отделов оставили службу по собственному желанию.