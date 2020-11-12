В ЯНАО сменился руководитель крупного подразделения МВД

Полковник полиции Юрий Демченко вышел на пенсию по выслуге лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела внутренних дел по городу Новый Уренгой (ЯНАО) полковник полиции Юрий Демченко покинул свой пост. Как рассказали URA.RU в пресс-службе окружного УМВД, Демченко вышел на пенсию по выслуге лет. Это уже вторая отставка руководителей крупных территориальных подразделений полиции в ЯНАО.

«Полковник Юрий Демченко ушел на пенсию, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Обязанности руководителя временно исполняет его заместитель, полковник полиции Игорь Романюк». Представители окружного управления отметили, что пока неизвестно, кто займет пост начальника ОМВД на постоянной основе.

Это уже второе увольнение руководителя уровня начальника городского ОМВД. В августе этого года на пенсию вышел начальник городской полиции Ноябрьска Андрей Смирнов — сейчас он руководит управлением ГО и ЧС в горадминистрации. По информации источников агентства, оба увольнения могут быть связаны с тем, что офицеры не сработались с начальником окружного УМВД Сергеем Костенко, однако подтвердить это официально не удалось.

Сергей Костенко был назначен главой ямальского УМВД этим летом. В ЯНАО он приехал из Ярославской области где служил в ранге заместителя начальника местного УМВД.