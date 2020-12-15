В Москве простились с Валентином Гафтом. Фоторепортаж

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Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Церемонию прощания с артистом посетили больше сотни человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В театре «Современник» простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшимся 12 декабря на 86-м году жизни. Церемонию прощания посетили вдова Гафта актриса Ольга Остроумова, народные артисты РФ Евгений Миронов, Александр Розенбаум, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и другие артисты и почитатели творчества Гафта.

Прощание продлилось два с половиной часа, его посетили больше сотни человек. Гражданская панихида состоялась в открытом в формате, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.

Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель, звезда театра «Современник». Кинозрителям известен по ролям в картинах Эльдара Рязанова («Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные»). Также снимался в фильмах «Чародеи», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сирота казанская» и других. Писал остроумные эпиграммы, в том числе на коллег.

Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Вдова Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Народный артист РФ Владимир Машков поддержал Ольгу Остроумову
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Заслуженный артист РФ, певец Григорий Лепс
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Актер, режиссер и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Народный артист РФ Сергей Гармаш
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Народный артист РФ, певец Александр Розенбаум
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Валентином Гафтом. Москва
Актер Владислав Ветров
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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