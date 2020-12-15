В театре «Современник» простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшимся 12 декабря на 86-м году жизни. Церемонию прощания посетили вдова Гафта актриса Ольга Остроумова, народные артисты РФ Евгений Миронов, Александр Розенбаум, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова, заслуженный артист РФ Григорий Лепс и другие артисты и почитатели творчества Гафта.
Прощание продлилось два с половиной часа, его посетили больше сотни человек. Гражданская панихида состоялась в открытом в формате, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого Гафт восстанавливался несколько лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель, звезда театра «Современник». Кинозрителям известен по ролям в картинах Эльдара Рязанова («Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные»). Также снимался в фильмах «Чародеи», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Сирота казанская» и других. Писал остроумные эпиграммы, в том числе на коллег.
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