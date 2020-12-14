Директора «Ямалзолота» обвинили в сокрытии 23 миллионов рублей

У «Ямалзолота» образовался многомиллионный долг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководителя предприятия «Ямалзолото», которое базируется в городе Лабытнанги в ЯНАО, обвинили в сокрытии 23 млн рублей от государства. По версии следствия, директор скрывал деньги, которые должны были пойти на выплату налогов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по ЯНАО.

Следователи установили, что в 2019 году гендиректор «Ямалзолота», зная о 28 млн рублей долга по налогам и о том, что налоговая служба намерена принять меры, сокрыл 23 млн рублей из средств компании, которые должны были пойти на выплату. «В ходе предварительного следствия с целью обеспечения взыскания задолженности и исполнения решения суда на установленное имущества должника наложен арест», — рассказали в пресс-службе СК.

В отношении руководителя было возбуждено уголовное дело о сокрытии средств в особо крупном размере. Следователи завершили расследование, обвинительное заключение утвердил прокурор Лабытнанги. Дело передано в суд.

До весны 2020 года гендиректором «Ямалзолота» был Сергей Рвачев. В апреле его сменил Абу Кодзоев.

Ранее «Ямалзолото» попадало в финансовые скандалы. Последние несколько месяцев работники предприятия жалуются на проблемы с выплатой зарплат. В мае администрации Лабытнанги пришлось подключаться к решению вопросов с долгами перед работниками «Ямалзолота».

«Ямалзолото» основано в 2001 году, компания имеет лицензию на разведку и добычу рудного золота. Предприятие долгое время являлось одним из крупнейших в России по уровню золотодобычи. Последние годы «Ямалзолото» показывало отрицательные результаты, отработав несколько лет с убытком.