Депутаты Перми разрешили строить в городе склад с боеприпасами

Склад разместится в Индустриальном районе Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты гордумы Перми разрешили возводить рядом с жилыми домами склад с боеприпасами. Сегодня гордума утвердила изменения в правила землепользования и застройки, которые предполагают размещение такого объекта. Склад в Индустриальном районе города намерено построить ГУ ФСИН по Пермскому краю.

«На карте города Перми предлагается к установлению территориальная зона Ц-6, предусматривающая […] размещение таких объектов, в том числе, складов», — разъяснила в ходе пленарного заседания начальник департамента земельных отношений мэрии Перми Лариса Ведерникова.

В свою очередь депутат гордумы Вероника Куликова отметила, что жители города выступают против строительства склада. «Люди оставляют подписи под соответствующей петицией. Уже более тысячи человек выступили против строительства данного объекта. Жителей беспокоит безопасность прежде всего, поскольку объект будет располагаться рядом с жилой застройкой, рядом с участками, выделенными для многодетных семей, рядом со строящимся зоопарком», — отметила Куликова.

Депутат также пояснила, что, согласно представленной ГУ ФСИН информации, «на объекте будет храниться оружие, средства спецзащиты, масла и смазки», однако в будущем перечень может быть расширен под складирование боеприпасов и взрывателей. Ведерникова ответила, что для этого потребуется повторное прохождение Госэкспертизы, так как проект уже одобрен.

Сейчас собственниками земли, на которой предполагается строительство склада под оружие, являются порядка 70 физических и юридических лиц, в том числе пермское УФСИН и компания «Сатурн-Р» бизнесмена Александра Репина. Последний в беседе с корреспондентом URA.RU не исключал, что его компания может опротестовать в суде решение гордумы.