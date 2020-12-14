Данные Росстата о смертности челябинцев оказались выше местных

Смертность в Челябинской области вдвое меньше, чем указано в федеральной статистике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Федеральная статистика смертности от коронавируса по Челябинской области оказалась вдвое больше региональной. В минздраве региона пояснили URA.RU, в чем причина этой разницы.

По данным областного оперативного штаба, к 1 октября на Южном Урале скончались 483 человека, заболевших коронавирусом, а к 2 ноября — 640 человек. Прирост за октябрь составил 157 человек. Тем временем, по данным Росстата в октябре в Челябинской области умерли 315 человек.

«В данных оперативного штаба учитывается только окончательный диагноз, который устанавливается по результатам патологоанатомического вскрытия с посмертным исследованием на COVID-19, — заявили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. — Росстат получает сведения по смертности из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). ЗАГС регистрирует смертность по предварительному диагнозу с подозрением на коронавирус».

Эту информацию подтвердила председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих. «Регистрация смерти в отделах ЗАГС носит заявительный характер и производится в день обращения. Вместе с заявлением подается медицинское свидетельство о смерти. Работник ЗАГС при регистрации смерти вносит в федеральную информационную систему ЕГР ЗАГС все сведения, указанные в медицинском свидетельстве», — уточнила URA.RU Рерих.

Рерих добавила, что именно Росстат занимается формированием статистической информации из данных ЕГР ЗАГС. В статистику входят диагнозы, даты смерти, место жительства, место наступления смерти, пол, возраст и так далее.