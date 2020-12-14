В Кургане начнут быстрее делать тесты на коронавирус

В курганской поликлинике быстрее будут делать тесты на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской поликлинике № 1 появилось новое оборудование для тестов на коронавирус. Оно позволит курганцам быстрее узнавать COVID-статус. Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Дополнительный амплификатор стоимостью 1,9 млн рублей получила Курганская поликлиника № 1. Этот дорогостоящий прибор позволяет быстро и точно интерпретировать данные, полученные в результате ПЦР-анализа», — говорится в информации.

Медики объяснили суть работы оборудования. Сначала из привезенных на анализ проб выделяют нуклеиновые кислоты, пробирки отправляются в амплификатор. Аппарат нагревает их и охлаждает до необходимой температуры, чтобы создать копии РНК, по которым можно определить, есть в них РНК коронавируса или нет. Затем устройство анализирует полученный результат и выводит его на монитор.

Специалист для настройки аппарата прибудет в регион 18 декабря. При этом лаборанты умеют им пользоваться, так как в лаборатории поликлиники №1 уже работает аналогичное оборудование.

«Два таких прибора смогут обрабатывать 2000 — 2400 тестов. А значит, мы сможем увеличить число исследований в 1,5 -2 раза, а люди быстрее получить результаты теста», — отметила завлаборатории Наталья Лузгина. В этом году для лабораторий курганских больниц уже были приобретены 4 амплификатора и 2 современных полуавтоматических станции выделения нуклеиновых кислот.

В Курганской области на 15 декабря зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По выздоровлению выписано 130 человек. Всего с начала пандемии выявлено 10 394 случая заражения COVID.