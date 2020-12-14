14 декабря 2020

В Курганской области отчитались о новых жертвах коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
В Курганской области 107 новых случаев заражения COVID и еще четыре смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области на 15 декабря зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с COVID. При этом сайт Стопкоронавирус.рф сообщает о четырех смертях за сутки от этого заболевания.

«На 15 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 107 новых случаев COVID-19. Из них 48 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперативного штаба. Также новые случаи заражения зарегистрированы в Шадринске, Макушинском и Шумихинском округах и в 10 районах области (Варгашинский, Каргапольский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, Мокроусовский, Частоозерский, Шадринский, Щучанский, Юргамышский).

По выздоровлению выписано 130 человек. Всего с начала пандемии выявлено 10 394 случая заражения COVID.

По состоянию на 15 декабря в Курганской области зафиксировано четыре новых смерти от COVID, сообщает сайт Стопкоронавирус.рф (официальный ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса). По данным этого сервиса, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 127 смертей от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что данные сайта Стопкоронавирус.рф по смертности от COVID не совпали с данными Росстата, которые оказались в 1,5 раза выше.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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