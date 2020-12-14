14 декабря 2020

Алкомаркеты начали закрывать в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Красное белое, алкомаркет. Челябинск, красное белое, алкомаркет
Три алкомаркета сети «Красное & Белое» могут закрыть из-за нарушений карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, планируют закрыть сразу три алкомаркета сети «Красное & Белое» из-за нарушений карантина по коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«14 декабря сотрудники полиции проверили объекты торговли на соблюдение масочного режима. Нарушения были обнаружены в трех алкомаркетах сети «Красное & Белое», а также магазинах «Лакомка» и «Пятерочка», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

В горадминистрации добавили, что также было возбуждено административное дело в отношении сотрудника магазина «Продукты». В ближайшее время в суде будет решен вопрос о временной приостановке деятельности магазинов. Запрос в пресс-службу сети магазинов «Красное & Белое» направлен, на момент публикации материала ответ не получен.

Обновлено в 17:50:

В пресс-службе сети магазинов «Красное & Белое» прокомментировали, что нарушение связано с обслуживанием покупателей без масок. «Все замечания устранены. Магазины работают в штатном режиме», — уточнили URA.RU в пресс-службе сети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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