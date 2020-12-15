Врачи спасли ребенка умершей от коронавируса россиянки

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
У новорожденного коронавирус не обнаружили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ингушетии медики спасли семимесячного ребенка, мать которого умерла от коронавируса. Беременная Мадина Е., которая работала медсестрой, была госпитализирована в больницу с 90% поражением легких.

Спустя три дня после того, как женщину привезли в больницу, врачам пришлось делать ей кесарево сечение. Спасти удалось только ребенка. У новорожденного был выявлен отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает телеканал 360. У 44-летней женщины осталось трое детей.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. По его словам в России уже привиты 28,5 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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