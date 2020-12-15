Врачи спасли ребенка умершей от коронавируса россиянки

В Ингушетии медики спасли семимесячного ребенка, мать которого умерла от коронавируса. Беременная Мадина Е., которая работала медсестрой, была госпитализирована в больницу с 90% поражением легких.
Спустя три дня после того, как женщину привезли в больницу, врачам пришлось делать ей кесарево сечение. Спасти удалось только ребенка. У новорожденного был выявлен отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает телеканал 360. У 44-летней женщины осталось трое детей.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. По его словам в России уже привиты 28,5 тысяч человек.
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