Прививки от коронавируса начали ставить во всех регионах России

Во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Общее количество организаций, которые на сегодня задействованы в проведении вакцинации,1 229», — сообщил Мурашко. Он добавил, что от коронавируса в стране были привиты уже 28,5 тысяч человек.
Всего в российских регионах 89 организаций, принимающих оптовые партии вакцины. Министр также добавил, что компания «Биокад» получила регистрационное удостоверение на производство вакцины «Спутник V».
Ранее иммунолог Полина Степенская рассказала об опасности разовой прививки от коронавируса. По ее словам, прививка от коронавируса может не способствовать приобретению иммунитета к инфекции.
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