Прививки от коронавируса начали ставить во всех регионах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, медсестра, лекарство, укол, прививка, медицина, больница, шприц
От коронавируса уже привиты 28,5 тысяч человек Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Общее количество организаций, которые на сегодня задействованы в проведении вакцинации,1 229», — сообщил Мурашко. Он добавил, что от коронавируса в стране были привиты уже 28,5 тысяч человек.

Всего в российских регионах 89 организаций, принимающих оптовые партии вакцины. Министр также добавил, что компания «Биокад» получила регистрационное удостоверение на производство вакцины «Спутник V».

Ранее иммунолог Полина Степенская рассказала об опасности разовой прививки от коронавируса. По ее словам, прививка от коронавируса может не способствовать приобретению иммунитета к инфекции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...