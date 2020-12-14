Свердловчане пожаловались Путину на медицину и огорчили власти

Жители деревень рассказали президенту России, что не могут дождаться мещдицинской помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители деревень Луговая и Липино (Свердловская область, Артемовский городской округ) записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на недоступность медпомощи. По словам главы городского округа Константина Трофимова, ситуация действительно удручающая, и вызвана она нехваткой медицинских кадров из-за пандемии коронавируса.

«Муниципальные власти получают жалобы от жителей и находятся в постоянном контакте с руководством городской больницы. Нам отвечают, что все свободные врачи работают в красной зоне, кто-то болеет, кто-то увольняется — есть и такое, не выдерживают нагрузки», — рассказал Константин Трофимов. По его словам, к жителям деревень еженедельно приезжал ФАП на базе КАМАЗа. До этого обслуживание происходило два раза в неделю, потом график пришлось изменить по вышеуказанной причине.

Источник видео: «Подъем»

Информация о том, что в последний раз вместо передвижного ФАПа медики приехали на УАЗе, стала новостью для главы муниципалитета. Он подчеркнул, что хотя здравоохранение полностью находится в ведении профильного министерства, местные власти стараются помочь в решении вопроса: пути решения проблемы рассматривались на внеочередном заседании городской думы, а сам Константин Трофимов в минувшие выходные, облачившись в костюм индивидуальной защиты, развозил медиков на вызовы к пациентам.

В горбольнице Артемовского сообщили, что главный врач Андрей Карташов находится на совещании в мэрии. В региональном оперштабе предложили обратиться в минздрав.

Ранее жители деревень Луговая и Липино записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. По их словам, единственный ФАП закрыли еще в мае, и его заменил мобильный медпункт, который приезжал дважды в неделю. Однако недавно передвижную станцию медобслуживания обычным УАЗиком. Люди жалуются, что в морозы там холодно раздеваться для осмотра. Ждать приема также приходится на улице.