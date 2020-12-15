В Госдуме призвали ПФР погасить долги перед пенсионерами

По мнению политика, у пенсионеров каждая копейка на счету Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) должен исправить ошибки в начислении пенсий, погасить долги перед пенсионерами и выплатить проценты с накопленного долга. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По словам Миронова, сейчас ПФР и государство не несут никакой ответственности за ошибки в начислении пенсий, и многим пенсионерам приходится «оббивать пороги ПФР», чтобы выплаты пересчитали. «Считаю, что с недоначисленной суммы ПФР должен начислить пенсионеру проценты за использование этих средств. Как в банке. А за основу расчета процентов предлагаю взять ставку Банка России», — цитирует Миронова его пресс-служба. Кроме того, лидер «Справедливой России» предлагает ввести для государства пени за долги перед россиянами.

Ранее Сергей Миронов заявил, что Пенсионный фонд России необходимо ликвидировать. По его мнению, пенсии удобнее будет выплачивать напрямую из бюджета, а ПФР — просто ненужный посредник. Также политик выступил с инициативой установить мораторий на решения, провоцирующие рост цен до того, как доходы населения начнут повышаться. Также политик предложил изменить систему здравоохранения России, которая в пандемию коронавируса показала свои недостатки.