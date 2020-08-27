В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. Это заявление распространила его пресс-служба.
«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами», — сказал депутат. По его словам, затраты ПФР на штат, офисы и IT не оправдывают себя. Он подчеркнул, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.
Счетная палата РФ выяснила, что из-за технических ошибок пенсии в России занижались, напоминает «
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