В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Сергей Миронов назвал затраты на содержание ПФР неоправданными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил избавиться от Пенсионного фонда России. Это заявление распространила его пресс-служба.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами», — сказал депутат. По его словам, затраты ПФР на штат, офисы и IT не оправдывают себя. Он подчеркнул, что база данных фонда работает с ошибками, поэтому от нее лучше отказаться в пользу инфраструктуры Федеральной налоговой службы.

Счетная палата РФ выяснила, что из-за технических ошибок пенсии в России занижались, напоминает « Царьград ». Заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев считает, что сбои в переучете происходят, как правило, по вине работодателей, ответственных за передачу сведений в ПФР.

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