Губернатор Куйвашев ждет ближний круг на главном событии зимы

Губернатор будет смотреть пресс-конференцию в обществе членов кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев намерен смотреть трансляцию пресс-конференции президента Владимира Путина в обществе нескольких членов кабмина. Формат подготовки мероприятия озвучил собеседник агентства.

«Ожидается, что на церемонии будет присутствовать первый замгубернатора Алексей Орлов, заместители Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Бидонько, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. Министры правительства, спикер Заксобрания будут следить за мероприятием на своих площадках», — знает собеседник агентства.

Людмила Бабушкина сообщила URA.RU, что после проведения Совета Законодательного Собрания, в котором принимают участие ее заместители и председатели комитетов, она вместе с коллегами будет смотреть пресс-конференцию. В департаменте информполитики главы региона не ответили на звонок URA.RU.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студию так, что глава государства увидит «всех участников во всех точках». Мероприятие начнется в 12:00 (мск) 17 декабря. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».