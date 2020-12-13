Кремль меняет правила пресс-конференции Владимира Путина

Журналистам нельзя использовал плакаты больше листа А4 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистам, которые принимают участие в пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря, запретят проносить в зал плакаты, размер которых превышает формат А4. Соответствующее предупреждение получили сотрудники аккредитованных редакций.

«Сложилась практика использования журналистами плакатов в ходе пресс-конференции для привлечения внимания. В связи с тем, что в этом году конференция проходит в онлайн-формате, размер плакатов не должен превышать размера формата А4», — указано в сообщении.

Участники пресс-конференций Владимира Путина ежегодно пытаются привлечь его внимание с помощью плакатов, мягких игрушек, национальных костюмов и головных уборов. В 2018 году пресс-служба Кремля впервые ограничила ввела ограничение на размер плакатов: в студию нельзя было проносить плакаты больше формата А3.

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студию так, что глава государства увидит «всех участников во всех точках». Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».