Привившиеся врачи рассказали о последствиях вакцины «Спутник V»

Ямальские медики получили прививку от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главные врачи больниц ЯНАО, получившие прививку «Спутник V» от коронавируса, заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины. По их словам, ярко выраженных последствий после укола нет. Об этом URA.RU сообщили в Ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Главный врач Тарко-Салинской ЦРБ Максим Зинин чувствует себя отлично: не температурил, никаких неприятных последствий и ощущений для организма нет. Главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев также рассказал, что чувствует себя великолепно, все параметры в норме», — рассказали в центре. В Муравленковской горбольнице у всех 10 человек, получивших вакцину, состояние «удовлетворительное, побочных эффектов не выявлено».

В Новом Уренгое привиты 55 человек, они находятся под наблюдением врачей. Пока ни у кого из пациентов не обнаружены побочные явления. В вакцинации приняли участие главврач больницы Кирилл Трапезников и его заместители. «Поставили прививку, чтобы личным примером доказать, что иммунизация — один из самых надежных способов предотвратить болезнь», — заявил Трапезников.

Ранее первые прививки от коронавируса поставили 42 медработника из Ноябрьска. После принятия первого компонента вакцины у врачей не возникло серьезных осложнений.

С сентября по декабрь в ЯНАО поступило две партии вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Прививку поставят не только врачам, но и школьным учителям и работникам социальной сферы.