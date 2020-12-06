Выяснилось, кто попадет под вакцинацию от коронавируса в ЯНАО

На Ямале вакцину получат не только врачи, но и учителя с соцработниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО вакцину от коронавируса, новая партия которой пришла в регион, поставят не только врачам. Препарат получат школьные учителя и работники социальной сферы. Об этом заявил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

«Мы планируем начать вакцинацию с понедельника. В первую очередь вакцину получат люди из групп повышенного риска — работники медицины, образования и социальной сферы, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии», — сообщил Новиков. Отмечается, что ямальцы получат препарат «Гам-КОВИД-Вак».

В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что новую партию вакцины из 500 доз уже доставили в округ. «Вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки: от -18 градусов, в защищенном от света месте. Для этого будут использоваться специальные термоконтейнеры с хладоэлементами», — пояснили в окружной администрации.

Первую партию вакцины доставили в ЯНАО в конце сентября. Все 42 дозы получили ноябрьские медики, ранее не болевшие коронавирусом. Поставку второй партии, которая должна была произойти в октябре, срывалась и переносилась на неопределенный срок. Власти заявляли, что ждут новый комплект препарата, который придет на Ямал до конца года.

Пробные партии российской вакцины «Спутник V» были направлены во все регионы страны. Охват добровольцев на третьем этапе испытаний вакцины составит порядка 40 тысяч человек.