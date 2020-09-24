В ЯНАО привезли долгожданную вакцину от коронавируса

Первая партия вакцины составила всего 42 дозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса COVID-19 поступила в ЯНАО, сообщает ГБУ «Ямальский центр медицинской профилактики». Все 42 «пилотные» дозы будут направлены на вакцинацию медиков, ранее не болевших коронавирусом.

«Это только пилотная поставка. Отрабатываются организационные вопросы, и в первую очередь логистика. Для доставки вакцины необходим спецтранспорт-рефрижератор: соблюдение температурного режима крайне важно, чтобы вакцина не потеряла эффективность», — сообщили представители учреждения в официальном телеграм-канале. Весь поступивший объем препарата будет направлен на добровольную вакцинацию медперсонала.

Пробные партии российской вакцины «Спутник V» были направлены во все регионы страны. Охват добровольцев на третьем этапе испытаний вакцины составит порядка 40 тысяч человек. По словам экспертов, прививка не является лечебным препаратом и должна быть поставлена до начала болезни. Вакцина имеет противопоказания и побочные эффекты.

В ЯНАО продолжается ежесуточный рост заболеваемости коронавирусом. По информации регионального оперштаба, число заболевших 25 сентября превысило число выздоровевших.