Заболевшим сотрудникам банка угрожают депримированием за невыполнение плана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство ПАО «Восточный экспресс банк» запретило сотрудникам болеть коронавирусом из-за срыва плана по финансовым операциям. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с работой банка. В качестве подтверждения сотрудники, пожелавшие остаться анонимными, предоставили скрины рабочего чата.

«Еще хоть один человек мне скажет, что у него коронавирус — все будем работать с коронавирусом. Всех с больничных вызову на смены. Мне на…ть на ваши температуры и истерики. Мне нужно выполнение плана и чтобы все были на рабочих местах. Болеть идем в центр занятости и на шею своим мужьям», — написала подчиненным менеджер по операционно-кредитной работе банка.

Тот же руководитель также отметила, что всех сотрудников будет ждать депримирование за невыполнение плана: «раз вы тупицы и не понимаете поставленные задачи, значит будем рублем наказывать. Может так дойдет».

Получить оперативный комментарий у самого специалиста не удалось. В пресс-службу банка был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Банк «Восточный» является финансовым учреждением федерального значения, которое специализируется на розничном кредитовании. Банк располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.