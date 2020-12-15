Доктор наук: коронавирус грозит смертельными проблемами с кровью

Пациентам с коронавирусом необходимо делать анализ на свертываемость крови Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Коронавирус приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свертываемости крови. Об этом рассказал URA.RU доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«В результате инфекции коронавируса Sars-CoV-2 происходит нарушение в обмене и синтезе гемоглобина. Из-за этого нарушается тканевое дыхание. Плюс значительно нарушается свертываемость крови, что может приводить к смерти пациентов. Чтобы следить за этим и не допустить развития ДВС-синдрома, нужно постоянно, раз в некоторое количество дней делать коагулограмму крови, анализ свертываемости, и следить за содержанием гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и доримера», — сообщил он URA.RU.

Однако профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU предостерег граждан от повышенной бдительности к своему здоровью. «Эта инфекция очень многообразна по своим последствиям. Эти изменения могут быть несущественными для вашего здоровья в долговременной перспективе. Но внимание им надо уделять. Все тромбоциты, свертываемость и так далее — это к врачу. Если он считает, что надо уделить этому внимание, надо так и сделать», — сказал он.

Ранее заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой пояснил, что из-за нарушений свертываемости крови пациентам назначают препараты разжижающие кровь и прием витамина К, который участвует в системе светимости, пишет RT. При этом у переболевших коронавирусом врачи наблюдают более высокую предрасположенность к инфаркту.