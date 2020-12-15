Российским губернаторам показали, на кого ровняться

Трое глав регионов УрФО вошли в ТОП-10 руководителей, наиболее соответствующим образу «губернатора новой волны» (ГНВ). Такие данные содержатся в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), озвученном на круглом столе 15 декабря. По мнению ученых, на формирование образа повлияли действия губернаторов во время пандемии COVID-19.
Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что по итогам исследования сформировалось три ключевых характеристики для образа «губернатора новой волны»: «решают проблемы» (им можно доверить защиту от эпидемии и социальной нестабильности), «эффективные управленцы» (имеют соответствующий опыт и компетенции, получили специальную подготовку), «близость к людям» (ведут диалог с населением, прислушиваются к мнению людей, ведут себя не как чиновники).
По результатам опроса экспертов из федерального и регионального пула ЭИСИ сформировался список из 10 глав регионов, которые наиболее подходят под приведенные выше определения: Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Александр Моор (Тюменская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область), Владислав Шапша (Калужская область).
Данные ЭИСИ подтверждаются исследованием ВЦИОМ. «Большинство опрашиваемых подтвердили, что губернатор их региона соответствует указанным требованиям, а также, что он «работает хорошо», — сообщил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. Наибольший показатель в ходе исследования получил Артюхов — 72% считают его «губернатором новой волны», наименьший — Моор (53%).
По словам Кислицыной, в 2020 году из-за пандемии роль губернаторов и их решений в каждом регионе резко возросла. «И то, как они справляются с этой ситуацией, напрямую повиляло на общую оценку гражданами кадровой политики», — подчеркнула эксперт.
Подписывайтесь на URA.RU в