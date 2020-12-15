Озвучены причины отставки главы уральского Сбербанка

Владимир Черкашин (справа) уедет в Москву Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной ухода председателя правления Уральского отделения Сбербанка России Владимира Черкашина в Центральный аппарат на позицию советника президента Германа Грефа уральские банкиры считают его солидный возраст. При этом собеседники агентства уверены, что руководство учло большие заслуги Черкашина. Один из инсайдеров не исключил, что уралец может получить дальнейшее повышение.

«Черкашин грамотный профессионал, однако Сбербанк давно взял курс на омоложение, поэтому его уход был неизбежен», — высказал мнение руководитель одного из уральских банков, пожелавший остаться неназванным. Собеседник URA.RU отметил, что, по его данным, на место в Екатеринбурге активно претендовал представитель Тюмени, однако, в итоге, должность досталась Дмитрию Суховерову, который возглавлял Дальневосточное отделение банка.

Собеседники агентства уверены, что после получения должности советника Черкашин переедет в Москву. Однако каким будет продолжение его карьеры, мнения разделись. «Возможно, позиция советника — лишь временный пост и он станет замом Грефа», — предположил собеседник, имеющий опыт работы в структуре Сбербанка. Также он не исключил, что пост советника станет своего рода «почетной пенсией». «Черкашину на этом месте могут поручить какое-то новое для него и достаточно важное направление », — поделился предположением инсайдер.

«Мне кажется, что Черкашин и сам устал так долго работать на столь ответственной должности. Учитывая, что сейчас в Сбербанке проходят тектонические изменения: структура переходит от непосредственно банковских сервисов к более широкому спектру услуг, я не исключаю, что это инициатива самого Черкашина. Сложилось впечатление, что он устал и решил занять менее ответственную, но не менее почетную должность. На место Черкашина придет человек, который готов работать на стыке банковской и IT сферы, ведь в этом направлении двигается Сбербанк», — считает экономист Виталий Калугин.

Получить комментарии в Уральском отделении Сбербанка России не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.