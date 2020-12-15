Глава уральского Сбербанка стал советником Грефа

Владимир Черкашин покинул пост председателя правления Уральского отделения Сбербанка России. Управленец перейдет на работу в центральный аппарат структуры. Пост руководителя на Урале займет Дмитрий Суховерхов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка.
«Владимир Черкашин, председатель Уральского банка, переходит в Центральный аппарат на позицию советника президента. Он двадцать лет руководил работой Уральского банка, за это время обеспечив его лидерство по основным направлениям бизнеса, а также провёл несколько организационных трансформаций. Владимир Черкашин сосредоточится на наставничестве новых региональных руководителей банка, в том числе назначенных председателей», — говорится в сообщении.
Черкашин возглавлял Уральское подразделение Сбербанка в течение 20 лет. За время работы он получил ряд различных наград. Среди них — орден Дружбы, золотой почетный знак отличия Сбербанка России, орден Почета и почетная грамота правительства России. Суховерхов работает в структурах Сбербанка с 2012 года. С 2017 года занимал пост руководителя Дальневосточного отделения банка.
Ранее на пост зампредседателя Уральского отделения Сбербанка России был назначен Марат Мансуров, который возглавлял Башкирское отделение банка. Теперь он будет курировать работу блока «Розничный бизнес и сеть продаж» и отвечать за взаимодействие банка с частными клиентами. В структуру Уральского отделения банка входят территориальные подразделения в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, а также в ХМАО-Югре, ЯНАО и Башкортостане.
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