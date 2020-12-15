15 декабря 2020
14 декабря 2020

Власти Пермского края определились с судьбой проблемной стройки

© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, новостройка, любимов микрорайон
Реализация инвестпроекта по расселению жителей Березников стартовала в 2014 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Масштабный проект по расселению жителей Березников из зоны техногенной аварии будет скорректирован. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, куратор стройки). Реализация проекта стартовала в 2014 году, ему был присвоен статут приоритетного. В 2020 году срок реализации проекта истекает.

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«КРПК готовит пакет документов, где будут отражены скорректированные сроки и показатели реализации инвестпроекта. После рассмотрения членами экспертной группы заявление инициатора проекта будет вынесено на Совет по предпринимательству, члены которого примут итоговое решение», — пояснили в корпорации.

Там уточнили, что по ходу строительства ресурсоснабжающим организациям пришлось перепроектировать инженерные сети из-за изменений нагрузок по теплу и электроэнергии. Из-за этого сроки реализации проекта сдвинулись. За время реализации инвестпроекта, расселено 58 домов, еще 80 в стадии расселения. Сейчас переселения в правобережную часть Березников, где строится новое жилье, ждут 8 тысяч горожан.

Единственным собственником АО «КРПК» является правительство Пермского края. URA.RU рассказывало о том, что стройка в Березниках является одной из проблемных в крае — ее сопровождают скандалы с подрядчиками из-за срыва сроков строительства домов. При этом в КРПК, которая отвечает за реализацию проекта, за последние три года сменилось четыре руководителя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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