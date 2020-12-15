15 декабря 2020

В РФ могут изменить схему учета обманутых дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании
В РФ предлагают ввести персонифицированный учет обманутых дольщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут ввести персонифицированный учет обманутых дольщиков в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИЖС). С такой инициативой выступил Фонд защиты прав граждан, в настоящий момент готовится законопроект.

«Мы предлагаем дать пострадавшим соинвесторам возможность самостоятельно регистрироваться в ЕИЖС. Так будет проще получать от арбитражных управляющих застройщиков-банкротов паспортные данные дольщиков и для выплат, и для перерасчетов по материнскому капиталу», — цитирует РИА «Новости» главу фонда Константина Тимофеева. Он отметил, что это поможет узнать точное количество пострадавших людей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и еще четырех российских регионах начались выплаты денежных компенсаций обманутым дольщикам. Выплаты начались по двум домам застройщика-банкрота «Стройдом» и одному дому УСК в Челябинской области, по одному дому «СРСУ-2» в Свердловской области и 12 домам ЖСК «ППМ» в Пермском крае. Помимо обманутых дольщиков уральских регионов, деньги получат жители Башкирии, Липецкой, Ленинградской, Ростовской областей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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