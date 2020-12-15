15 декабря 2020
14 декабря 2020

В Екатеринбурге эвакуировали общежитие института МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пожарный, мчс россии
Спасатели эвакуировали из задымленного здания всех жильцов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге из-за замыкания проводки эвакуировали жильцов общежития Уральского юридического института МВД России на Таганской 22. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Произошло короткое замыкание без последующего горения. После проветривания все вернулись обратно», — рассказали представители регионального МЧС.

Задымление произошло на втором этаже общежития. По прибытии на место происшествия пожарного расчета из здания были эвакуированы все курсанты и сотрудники учебного заведения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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