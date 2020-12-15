В Госдуме высказались о новом порядке выплаты пособий в 2021 году

Россиянам придется заводить новые банковские карты для госвыплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ничего плохого в переводе всех пособий россиян на карту «Мир» нет. Тем не менее, это вызовет некоторые неудобства для россиян, объяснил URA.RU глава экспертного совета по страховому законодательству Госдумы РФ Александр Коваль.

«Государство вправе определять условия получения денег, которые оно дает из своего бюджета и внебюджетных фондов. Если государство решает, что это лучше сделать на карточку „Мир“, то государство может это делать. Потому что за все расчеты нужно платить, мы пользуемся самыми распространенными Visa, MasterCard и за это системы получают деньги. Так пусть лучше эти деньги получает наша система расчетов „Мир“ и платит с них налоги», — считает Коваль.

Единственной проблемой может стать то, что не у всех россиян есть карточки «Мира». Это не страшно, ведь завести новую карту легко, подчеркнул политик. Притом российская платежная система лучше поддается контролю со стороны государства. Перевод граждан на «Мир» — официальная политика властей, отметил в разговоре с URA.RU старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара российский политический деятель Сергей Жаворонков.

«Всем придется переходить на „Мир“. Это официальная политика российского правительства. Все государственные служащие, например, тоже переходят на мир. Российские власти полагают, что эта платежная система должна быть, в отличие от Visa и MasterCard, более ими контролируемая», — говорит Жаворонков. Эксперт отметил, что не видит смысла в таком переходе. Однако и критичных неудобств от него не будет. Разве что «Мир» не действует за границей, уточнил экономист.

В соответствии с новым законом с 1 января 2021 года все государственные выплаты и социальные пособия будут начисляться только на карту системы «Мир». Это касается пенсий, пособий по беременности и рождению ребенка. Если работодатель перечислит деньги на карту Visa или MasterCard, банк может просто не исполнить платеж.