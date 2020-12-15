Ученые назвали неожиданный фактор, повышающий риск инсульта

Депрессия является одним из факторов, повышающих риски развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в British Heart Foundation со ссылкой на экспертов Кембриджского университета.
«Чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью сердечного приступа или инсульта в будущем», — цитирует фонд профессора Кембриджского университета Эмануэле Ди Ангелантонио. Эксперт подчеркнул, что результаты десятилетнего исследования пациентов с различными формами депрессии являются объективным доказательством связи психического и физического здоровья.
За время исследования ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человек, не имевших в анамнезе болезней сердца и системы кровообращения. Участникам выставляли баллы на основе анкет, оценивающих их настроение и любые симптомы депрессии, которые они испытали за предыдущие одну-две недели. Спустя десять лет выяснилось, что люди с тяжелыми симптомами депрессии чаще сталкивались с различными сердечными заболеваниями и инсультом по сравнению с другими участниками исследования.
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