15 декабря 2020

Ученые назвали неожиданный фактор, повышающий риск инсульта

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Депрессия может привести к развитию сердечных заболеваний и инсульта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Депрессия является одним из факторов, повышающих риски развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в British Heart Foundation со ссылкой на экспертов Кембриджского университета.

«Чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью сердечного приступа или инсульта в будущем», — цитирует фонд профессора Кембриджского университета Эмануэле Ди Ангелантонио. Эксперт подчеркнул, что результаты десятилетнего исследования пациентов с различными формами депрессии являются объективным доказательством связи психического и физического здоровья.

За время исследования ученые проанализировали медицинские карты более полумиллиона человек, не имевших в анамнезе болезней сердца и системы кровообращения. Участникам выставляли баллы на основе анкет, оценивающих их настроение и любые симптомы депрессии, которые они испытали за предыдущие одну-две недели. Спустя десять лет выяснилось, что люди с тяжелыми симптомами депрессии чаще сталкивались с различными сердечными заболеваниями и инсультом по сравнению с другими участниками исследования.

Ранее стало известно, что коронавирус также может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. По словам генсека итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти, инфекция влияет на мозг, почки, печень и сердце.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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