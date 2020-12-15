Депутату из Златоуста сожгли дорогой внедорожник

Машина выгорела дотла и ремонту не подлежит (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в ночь на 16 декабря неизвестные подожгли японский внедорожник депутата городского собрания Рашида Шакурова, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Это уже третий за год поджог имущества златоустовских депутатов.

«Сначала была версия, что произошло самовозгорание. Но сейчас уже понятно, что „Тойоту“ подожгли», — пояснил собеседник. По его словам, непонятно, что могло стать поводом для злоумышленников. «Если Карюкова и Козлова можно ассоциировать с какими-то политическими группировками в городе, то кому мог помешать лучший в городе врач-травматолог — совершенно непонятно», — констатировал инсайдер.

«Машина восстановлению не подлежит. Полиция была вчера, и сегодня приезжали снова. Кто мог это сделать — ума не приложу, поскольку дорогу никому не переходил и угроз не получал. Возможно, это психически нездоровый человек», — сказал URA.RU сам Шакуров.

Череда поджогов в Златоусте началась в январе, когда сгорел загородный дом председателя горсобрания Алексея Карюкова в поселке Веселовка. Как пояснил URA.RU спикер, дом был отключен от электричества, что исключало версию с коротким замыканием. В ночь на 16 октября сгорела «Тойота Королла» депутата по 14-му избирательному округу, тренера по кикбоксингу Ивана Козлова. Пока он проводил тренировку в спортзале «Олимп», неизвестные в масках подожгли его автомобиль.