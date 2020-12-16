Свердловская медкомпания на полгода стала богатейшей в регионе

Торговая компания «Витал ЕВВ» допустила ошибку при заполнении финансовой отчетности за 2019 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Торговая компания «Витал ЕВВ» (Екатеринбург, Свердловская область) из-за ошибки при заполнении финансовой отчетности формально стал компанией с одной из самых больших выручек в регионе по итогам 2019 года. Об этом URA.RU сообщили в управлении ФНС России по Свердловской области. Медицинская компания стала не первой, которая допустила ошибку в финансовой отчетности за прошлый год.

«Согласно приказу Минфина России данные бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей. При этом ООО ТК „Витал ЕВВ“ данные представленной бухгалтерской отчетности за 2019 год ошибочно заполнило в рублях. В настоящий момент ООО ТК „Витал ЕВВ“ данные бухгалтерской отчетности за 2019 год откорректированы», — говорится в сообщении.

Представитель торговой компании «Витал ЕВВ» в беседе с корреспондентом URA.RU уточнил, что данные о рекордной выручке не соответствуют действительности. Он сообщил, что выручка компании существенно ниже.

В финансовой отчетности «Витал ЕВВ» было указано, что выручка компании за 2019 год составила 264,2 млрд рублей. Данные содержатся в различных базах электронной отчетности. По этому показателю предприятие обогнало признанных лидеров — ЕВРАЗ НТМК (выручка 190,7 млрд рублей), корпорацию «ВСМПО-Ависма» (выручка 90,1 млрд рублей) и авиакомпанию «Уральские авиалинии» (выручка 88,5 млрд рублей). Ошибки в финансовой отчетности ранее URA.RU выявило у торгового дома «Уралснаб» (выручка — 581,3 млрд рублей). Позже стало известно, что бухгалтер компании предоставил цифры ошибочно.

Торговая компания «Витал ЕВВ» специализируется на поставке оборудования и расходных материалов для стоматологии и является официальным дистрибьютором компаний A-Dec (США), Dentsply (Великобритания), Dürr Dental (Германия), Condulor (Швейцария), Orochemie (Германия), CreationWilliGeller (Австрия). Филиалы компании находятся в Перми и Челябинске.