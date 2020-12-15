На выборах главы Сургута появился кандидат со знаковой фамилией

Уже пять человек претендует на должность главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

В выборах главы Сургута решил принять участие в качестве кандидата предприниматель Илья Попов — однофамилец прежнего мэра Дмитрия Попова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Документы в конкурсную комиссию принес генеральный директор компании „Капитал Север Строй“ Илья Попов. Он молодой, 1990 года рождения. Все сразу напряглись по поводу фамилии, может быть он родственник экс-главе Сургута Дмитрию Попову (был главой Сургута с 2010 по 2016 год — прим. ред.)», — сообщил инсайдер.

Илья Попов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своем желании стать мэром. «Да, я считаю, что мой опыт может быть полезен городу. Документы я сдал, а все остальные решения пусть принимает избирательная комиссия. Тому Попову [Дмитрию] я не родственник, просто однофамилец», — рассказал кандидат на должность главы Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в конкурсную комиссию по выборам главы Сургута заявилось уже пять человек. Прежний мэр Вадим Шувалов ушел на работу в окружное правительство, чтобы затем по версии инсайдеров принять участие в выборах в Государственную Думу.